Оборудование для добычи газа и нефти на морских шельфах представили в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Волгоградские машиностроители начали испытания первого отечественного мобильного комплекса для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти на морских шельфах. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства Волгоградской области.

"Мы изготовили огромное количество сложного инженерного оборудования, теперь предстоит подтвердить его основные характеристики. Для этого на территории завода "Титан-Баррикады" будет создан уникальный стенд для полномасштабного испытания, полностью имитирующего условия реального недропользования", - приводит пресс-служба слова генерального конструктора "Корпорации "Московский институт теплотехники" Юрия Соломонова.

Он уточнил, что в создании комплекса участвовали около 30 предприятий, но большая часть агрегатов комплекса была разработана и изготовлена коллективом "ФНПЦ "Титан-Баррикады". После прохождения испытаний комплекс гидроразрыва пласта должен поступить на предприятия "Газпрома".

"Волгоградская область обладает большим потенциалом в области выпуска высокотехнологичного оборудования. С 2015 года регион активно участвует в программе импортозамещения, за это время отгружено продукции на сумму порядка 400 млрд рублей. Только за девять месяцев 2021 года объем составил порядка 60 млрд рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в пресс-службе.