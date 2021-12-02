Эксперт призвал не исключать из списка моногородов территории с проблемным рынком труда

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Территории, которые по формальным данным уже не соответствуют критериям моногорода, но при этом имеющие проблемы с занятостью населения, не следует исключать из списка городов с монопрофильной экономикой. Такое мнение высказал директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Дмитрий Землянский.

Ранее Минэкономразвития предложило изменить критерии определения моногородов в России, в том числе исключить из их списка те, которые находятся в пределах 50 км от региональных столиц. По предварительной оценке министерства, это сократит число моногородов в два раза - до 163.

"При потенциальной актуализации списка важно не исключать моногорода, которые формально (статистически) выпали из списка из-за сокращения занятости или закрытия градообразующих предприятий, но в них при этом не нормализовался рынок труда. Риски в этих городах не просто не исчезли, но и уже фактически реализовались. Именно им необходимо особое внимание. Яркий пример - пгт Лесной в Рязанской области", - цитирует Землянского пресс-служба Минэкономразвития.

По его словам, нужно поменять подход к поддержке моногородов, оказывая им помощь по общим правилам. "В последние годы основной объем господдержки сконцентрировали в несколько городов с самыми лучшими условиями, сравнительно развитой инфраструктурой и рынком сбыта (Набережные Челны, Череповец, Тутаев) - там были "живые" проекты для поддержки. Для них можно говорить о постепенном снижении объемов специальной поддержки, переходу к общим правилам игры, но только при условии сохранения уже созданных институциональных условий и завершения начатых проектов, которым обещали преференции", - добавил Землянский.

Президент "Опоры России" Александр Калинин считает, что логично пересмотреть перечень моногородов с учетом реальной ситуации и направить выделенные ВЭБ.РФ средства на моногорода с большим количеством проблем. С ним согласен партнер отдела консалтинга KPMG Владимир Лукин. "Поддержка моногородов в России должна быть ориентированной на цели устойчивого развития, важно не забывать про решение их экологических проблем", - цитирует его словам пресс-служба.