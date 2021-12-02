Росуглепроф считает, что зарплата шахтеров должна быть соразмерна добыче

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Систему оплаты труда шахтеров необходимо изменить, динамически привязав премию к объему добытого угля и отказавшись от крупных штрафов за невыполнение поставленного плана, которые сегодня могут доходить до 50% от доходов горняков. Такой подход позволит шахтерам не забывать про безопасность в погоне за показателями плана, даже небольшое недовыполнение которого лишает их существенной части заработка, сообщил ТАСС в четверг член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Иван Мохначук.

Генпрокурор Игорь Краснов в четверг в ходе совещания у президента России Владимира Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса предложил пересмотреть систему оплаты труда шахтеров, чтобы обеспечить их безопасность, но одновременно сохранить высокий уровень их дохода. Проанализировать тарифное отраслевое соглашение он считает необходимым совместно с профсоюзными организациями.

"Сегодня система построена таким образом, что 70% - постоянный оклад, 30% - премия, но по факту и это не работает. По факту - 50 на 50. Если у шахтера 100 тыс. рублей зарплата, то, чтобы 50 тыс. премии получить, шахтер иногда должен идти на нарушения. К примеру, у меня 100 тыс. зарплата, мне план поставили 100 тыс. тонн угля, я добыл 98 тыс. тонн. У меня работодатель говорит: "ты план не выполнил, минус премия". И я буду делать все что угодно, чтобы перевыполнить план, чтобы премию у меня не отобрали", - сказал Мохначук, отметив, что невыполнение плана чаще всего связано не с недоработками конкретных людей, а с общими недочетами предприятия в организации добычи и логистике.

Он предложил вместо существующей практики сделать расчет премии динамическим, чтобы шахтер, если он недовыполнил план, лишался премии только в том объеме, которого ему не хватило до нужного показателя, например, при недовыполнении на 5% не получал только 5% премии. Это позволит смягчить многие вопросы, связанные с безопасностью и сократить количество нарушений, допускаемых самими горняками. Мохначук уточнил, что за соблюдением техники безопасности на шахтах сегодня должен следить горный мастер, однако и его доход зависит от выполнения плана добычи, поэтому он вынужден закрывать глаза на нарушения.

Другим возможным вариантом, по словам собеседника агентства, может стать рассмотрение опыта зарубежных угледобывающих компаний, где премия - не часть зарплаты, а ежегодный бонус, который выплачивается всем сотрудникам в размере 10% от дохода компании, если шахта справилась с объемами добычи.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводившие проверки на предприятии.