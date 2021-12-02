Додик сообщил, что договорился с Путиным о сохранении цены на газ для Республики Сербской

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении существующей цены на газ для Республики Сербской.

По итогам переговоров в четверг с российским лидером в Москве Додик сообщил национальному телевидению Республики Сербской, что "доволен разговором". Он отметил, что "договорился с Путиным о той же самой цене на газ". По его словам, российский президент также поддержал идею строительства продолжения газопровода "Балканский поток" в Республику Сербскую, речь об этом пойдет в пятницу на встречах с представителями "Газпрома".

Как сообщил перед визитом в Москву Додик, в настоящий момент цена за 1 тыс. куб. м газа для Республики Сербской составляет $290.