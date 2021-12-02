Пассажиропоток аэропорта Ижевска впервые превысил 500 тыс. человек

ТАСС, 2 декабря. Пассажиропоток воздушной гавани Ижевска впервые превысил 500 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг генеральный директор аэропорта Александр Синельников.

"Сегодня аэропорт Ижевска перешел в новую весовую категорию аэропортов - аэропорты с годовым пассажиропотоком свыше полмиллиона пассажиров", - написал Синельников на своей странице в Facebook.

Он отметил, что по показателю подвижности населения (отношение пассажиропотока к численности населения) аэропорт отстает от среднероссийского уровня. "А это говорит о том, что нам есть куда расти и просто догнав среднероссийский показатель мы обслужим 1-1,5 млн пассажиров", - добавил руководитель воздушной гавани.

В пресс-службе правительства республики пояснили ТАСС, что пассажиропоток превысил 500 тыс. человек впервые. Так, например, в 2018 году этот показатель составлял 352,2 тыс. человек, в 2019 году - 356,7 тыс. человек, в 2020 году - 298,1 тыс. человек.

Как рассказал ТАСС председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, на увеличение количества пассажиров повлияли улучшение сервиса, изменение расписания на востребованные направления, увеличение городов и авиакомпаний, а также новый борт "Ижавиа". Boeing, появившийся у авиакомпании в 2020 году, за один рейс перевозит 183 человека, Як-42 вмещал не более 120-ти. Уже завтра ждем второй Boeing, уверен, что это еще увеличит пассажиропоток", - сказал Семенов.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. В начале 2019 года воздушная гавань получила разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре 2020 года - на прием Boeing 737-800, а в ноябре 2021 года - на прием Boeing 737-400. Полеты из Ижевска выполняют в том числе авиакомпании "Ижавиа" и "Россия".