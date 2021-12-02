Литва пока не получала уведомление об исключении из таможенной системы КНР

ВИЛЬНЮС, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Литвы пока не получали официальное уведомление о том, что страна исключена из таможенной системы КНР, в результате чего литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары. Об этом в четверг сообщила журналистам министр экономики и инноваций балтийской республики Аушрине Армонайте.

"Мы готовились к возможным помехам в торговых контактах, однако пока официального уведомления [о том, что Литва вычеркнута из базы данных таможенной системы Китая] не получили", - сказала она.

Министерство, по словам Армонайте, готово помочь литовским предпринимателям и поддерживает по этим вопросам рабочие контакты с Брюсселем. "Поддерживаем связи с компаниями Литвы, собираем информацию китайской стороны о вводимых ограничениях, находимся в контакте с Еврокомиссией по возможной реакции на происходящее Евросоюза", - отметила министр.

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. В августе Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать это же Литве. Литовский посол был отозван в сентябре. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания.