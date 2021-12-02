Минторг США сообщил о возможности введения пошлин на удобрения из России

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США полагает, что производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси в России получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии. Соответствующее уведомление ведомство разместило в четверг в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом федеральном реестре.

Как утверждается в документе, "Министерство торговли США в предварительном порядке определило, что подпадающие под действие компенсационных мер субсидии предоставлялись производителям и экспортерам карбамидо-аммиачной смеси в Российской Федерации" в течение прошлого года. Министерство отмечает, что заинтересованные стороны могут представить свои аргументы в связи с указанным разбирательством.

По версии Минторга США, в частности, речь идет о компаниях "Еврохим" и "Акрон", которые производят в том числе минеральные удобрения. Ведомство представило свои предварительные оценки относительно "предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий" для этих компаний. Для "Еврохим" данный показатель оценен в 9,84%, для "Акрон" - в 9,66%, для других производителей - в 9,72%.

В заявлении говорится, что Минторг США намерен вынести окончательное решение в апреле 2022 года. Указанное антидемпинговое расследование было начато в конце июня в отношении продукции из России, а также из Тринидада и Тобаго. В ходе разбирательства власти США допустили, что данный экспорт наносит ущерб американской экономике.

Расследование было инициировано в связи с обращением американских производителей удобрений.