Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурс по продаже вещей ручной работы Etsy.com

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор по решению тамбовского суда заблокировал сайт международной торговой площадки Etsy.com, где продаются уникальные вещи ручной работы. По данным суда, на сайте продавалась контрафактная продукция.

"С 1 декабря 2021 года интернет-ресурс Etsy.com был заблокирован Роскомнадзором на основании решения суда г. Тамбова №2а-3907/2019. Нам поступает множество обращений об "ошибочной" блокировке всего сайта, однако это не так", - говорится в разъяснении Роскомнадзора, опубликованном на странице "ВКонтакте".

Как пояснили в ведомстве, большинство современных сайтов работают через протокол HTTPS и шифруют свой трафик, при этом технология проверки сетевых пакетов - DPI, которую еще несколько лет назад успешно использовали крупные провайдеры для точечной блокировки, для них не работает. Остается блокировка по IP, под которую попадает весь сайт целиком.

Роскомнадзор также напомнил, что выполнение со стороны владельцев сайтов требований ведомства по удалению запрещенной информации является основанием для снятия блокировки.

"Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение. Однако основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещенной", - добавили в ведомстве.