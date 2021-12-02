Беспилотный электропоезд GoA3 может быть запущен в эксплуатацию в 2022 году

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Беспилотный электропоезд GoA3, где машинист будет контролировать движение без непосредственного участия в управлении, может быть запущен в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил на форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days в Татарстане заместитель гендиректора "Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" (НИИАС) Павел Попов.

По степени автоматизации поезда делят на четыре категории. При уровне GoA1 используются автоматические системы помощи водителю и предотвращения аварий, при уровне GoA2 поезда перемещаются от станции к станции самостоятельно, но машинист отвечает за закрытие дверей. На линиях с уровнем автоматизации GoA3 машинист находится в кабине, но вмешивается в управление только в чрезвычайных ситуациях. Категория GoA4 предполагает полное отсутствие машиниста в кабине.

"Сертификат на электропоезд GoA3, где есть система технического зрения, мы получили несколько дней назад. Поезд GoA3, он пока под контролем машиниста, будет запущен в эксплуатацию в следующем году, машинист будет просто сидеть и ничего не делать", - сказал Попов.

Он отметил, что проект по созданию беспилотных поездов стартовал в 2015 году, когда НИИАС начал разрабатывать беспилотные технологии для маневровых локомотивов. В 2017 году на станции Лужская запустили первый беспилотный маневровый локомотив, при этом в НИИАС начали разработку системы технического зрения. К 2019 году удалось выпустить электропоезд с уровнем автоматизации GoA3, оснащенный сенсорами. Еще через год была разработана усовершенствованная версия электропоезда. Сейчас разрабатывается электропоезд уровня GoA4, планируется, что в следующем году "Уральские локомотивы" выпустят электропоезд.

Он отметил, что разработчики сталкиваются с рядом трудностей, большинство вопросов связано с техническим зрением: нужно определить требования к техническому зрению, определить методы тестирования, доказать безопасность, разработать нормативную базу. "Одна из задач - четко прописать различные сложные условия, такие как туман, дождь, препятствия, и объяснить системе, как она должна действовать", - пояснил Попов.

Ранее в РЖД сообщили, что использование технологии автоматического управления электропоездами необходимо для сокращения интервала движения на МЦК с нынешних 4 минут.