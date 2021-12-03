В России разработают критерии оценки работы контрольных органов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей совместно со Счетной палатой разработают критерии оценки эффективности работы контрольных органов. Об этом сообщили участники круглого стола "Аудит совершенствования контрольно-надзорной деятельности и минимизации коррупционных рисков", организованного институтом и Счетной палатой.

С июля 2021 года вступили в силу ключевые положения закона о государственном и муниципальном контроле в РФ. В нем устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов.

"Палочная система отменена, по количеству проверок или объему собранных штрафов оценивать работу контрольных органов больше нельзя. Но практики иной оценки нет. И на текущем этапе мы можем предложить контрольно-надзорным органам свои критерии, в том числе разработанные с учетом позиции самих подконтрольных субъектов", - сказала общественный уполномоченный в сфере пожарной безопасности Марина Блудян на круглом столе.

По словам общественного уполномоченного, с этой целью в институте бизнес-омбудсмена создана рабочая группа, к работе которой планируется привлечь представителей как деловых объединений, так и самих контрольных ведомств. В то же время Блудян отметила, что количество плановых проверок субъектов малого и среднего бизнеса с момента введения ключевых положений закона о госконтроле "стало меньше на 40%".

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, которая выступила на круглом столе, признала, что "нет оценки того, как именно "регуляторная гильотина" отразилась на снижении административного давления на бизнес, нужна методика, нужны измеримые показатели". "Полной и объективной информации нет даже по такому простому вопросу, как общее количество функций по контролю и надзору. Перечень, который с 2019 года ведет Минэкономразвития России, не совпадает с данными, представленными самими ведомствами по запросу Счетной палаты. У восьми ведомств количество контрольно-надзорных функций меньше, чем в перечне министерства, у трех - больше", - сказала аудитор, слова которой привели в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, также участвовавший в заседании круглого стола, высоко оценил перспективы сотрудничества со Счетной палатой в этом направлении и выразил надежду на "активное участие ее специалистов в деятельности рабочей группы".

Бухгалтерия проверок

Аудитор Орлова также добавила, что отсутствует бухгалтерия проверок. "С одной стороны, контрольные органы не ведут учет того, какими издержками для подконтрольных субъектов оборачивается выполнение обязательных требований, а также тех требований, которые возникают при реализации контрольно-надзорной функции. С другой, отсутствует точный ответ на вопрос - сколько стоит государству одна проверка, сопоставим ли результат с затратами", - пояснила она.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена РФ, цитируя слова Орловой, отметили, что в 2020 году расходы бюджетов всех уровней на контрольно-надзорную деятельность выросли до 100,1 млрд рублей (99,3 млрд в 2019 году). Большая часть расходов федерального бюджета приходится на 11 ведомств: Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор, МЧС, МВД, Россельхознадзор, Ростехнадзор, Федеральную таможенную службу, Ространснадзор, Роструд, Росприроднадзор, Росгвардию.

По словам Орловой, нужен нормативный акт, который установит систему оценки эффективности контрольных органов на основе совокупности критериев, показателей и весовых коэффициентов, добавили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.