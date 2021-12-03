"Известия": конфликт Samsung и "Сквин СА" угрожает развитию платежных систем в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спор между Samsung и компанией "Сквин СА", считающей, что Samsung Pay незаконно используется ее патент, может стать причиной ограничения развития отечественного платежного рынка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

"Этот прецедент опасен прежде всего тем, что может привести к запрету доступа на российский рынок технологий безналичного расчета не только у конкретного бренда, но и технологии в принципе", - отмечает представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Как пишет издание, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) обратилась в Центральный Банк РФ и Роспатент с просьбой вмешаться в ситуацию с патентным спором Samsung и компании "Сквин СА". В РАЭК указали на возможные негативные последствия для реализации всех бесконтактных платежных систем на отечественном рынке.

РАЭК отмечает, что с 2017 года Samsung является партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) и обеспечивает возможность подключения карт "Мир" к сервису Samsung Pay. В случае приостановки работы Samsung Pay новые платежные сервисы и услуги, в том числе сотрудничество с системой "Мир", может быть отложено на неопределенный срок. Как результат, это ограничит возможности для ее дальнейшего технологического развития, отмечается в письме РАЭК.

21 октября Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке Samsung Electronics продажу 61 модели смартфонов Samsung в России из-за патентного спора об использовании платежного сервиса Samsung Рау.

22 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд принял жалобу по исковому заявлению "Сквин СА" к производству. Дело назначено к судебному разбирательству на 6 декабря текущего года.