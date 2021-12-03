"Коммерсантъ": МТС профинансировал проект по производству кино и сериалов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский оператор связи МТС профинансировал компанию Monumental Vision, принадлежащую совладельцу киносети "Каро" продюсеру Полу Хету, его партнеру Михаэлю Шлихту и бывшему главе Росимущества Дмитрию Пристанскову. Компания будет производить кино и сериалы для сторонних заказчиков, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя оператора.

Согласно данным Kartoteka.ru, подконтрольные МТС "Телеком проекты" 9 ноября получили 25% в ООО "Монументал вижн". Еще 75% остались у ООО "Юнайтед филммейкерс", в котором Пристанскову принадлежит 34%, его партнерам - по 33%. Как сообщил "Коммерсанту" представитель оператора, Monumental Vision будет разрабатывать и производить сериалы и кино для отечественного и международного рынка

У самой МТС уже есть контентное направление - платформа Kion, которая была запущена в апреле. Она тоже производит оригинальные сериалы, пишет "Коммерсантъ".

"Kion развивает производство как собственное, так и в партнерстве с Первым каналом, в первую очередь для себя. Monumental Vision будет производить контент на внешний рынок", - объяснили в МТС. Там добавили, что Kion будет принимать решение о премьерном показе проектов Monumental Vision исходя из потребностей в контенте.

По словам Пола Хета, компания Monumental Vision уже создала 10-15 кино- и сериальных проектов на разной стадии, их бюджеты начинаются от $2 млн. Съемки первого проекта при поддержке МТС будут анонсированы в начале 2022 года.