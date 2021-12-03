Исследование: оборот онлайн-магазинов автозапчастей в РФ за девять месяцев вырос на 28%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/ Оборот интернет-магазинов, которые торгуют автомобильными запчастями в РФ, вырос с января по сентябрь 2021 года на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в исследовании сервиса "ЮКаssa" и AliExpress, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"По данным "ЮKassa" (сервис компании "ЮMoney", входит в экосистему "Сбера"), оборот платежей интернет-магазинов, продающих автозапчасти, за три квартала 2021 года вырос на 28%, а количество покупок - на 18% относительно аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сравнении с 2019 годом рост еще выше - 66% и 50% соответственно, а покупателей стало больше на 39%.

За три квартала 2021 года средний чек составил 4 498 рублей. Это на 9% больше, чем за такой же период годом ранее. В сравнении с 2019 годом рост этого показателя составил 11%. Покупки стоимостью от 1 до 3 тыс. рублей составили 35% платежей. А в премиум-сегменте отмечен повышенный спрос. Товары стоимостью от 50 до 80 тыс. рублей покупали на 62% чаще, от 80 до 100 тыс. рублей - на 55% чаще, от 100 до 500 тыс. рублей - на 73% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что покупают

Среди самых популярных категорий - товары для автотюнинга. За отчетный период в 7,9 раза вырос спрос на декоративные аксессуары: кожаные оплетки для руля и защитные колпачки. В 2,5 раза увеличился спрос на декоративные наклейки и накладки. В этой категории россияне чаще всего выбирают светоотражающие полосы и виниловые стикеры с забавными принтами.

Другая востребованная категория - пуско-зарядные устройства: за девять месяцев спрос на них вырос вдвое. Чаще всего россияне выбирают зарядные устройства для всех типов аккумуляторов со встроенными LCD-дисплеями. За популярные модели покупатели готовы отдать от 4,4 до 8 тыс. рублей.

Популярностью пользуются и автозапчасти для салона - адаптеры для прикуривателя, подлокотники и системы управления круиз-контролем. Спрос на такие товары увеличился за девять месяцев в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Спрос на электронику и датчики для авто вырос в полтора раза.

Лампы для фар в январе-сентябре покупали в 2,3 раза чаще. Большинство пользователей выбирает светодиодные лампы, а не ксеноновые. Спрос на электроприводы и детали для замков вырос за указанный период в 1,4 раза. На товары этой категории пользователи готовы потратить от 1,5 до 3 тыс. рублей.

По данным "AliExpress Россия", чаще всего с января по сентябрь автозапчасти покупали для следующих моделей: Ford Focus III, Volkswagen Polo, Mazda 3, Lada Priora, Citroen C5, Lada Granta, Renault Sandero.

О компаниях

AliExpress - крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира с дневной аудиторией 8,8 млн пользователей и ежемесячной аудиторией более 29 млн.

"ЮKassa" - цифровая финтех-платформа "ЮMoney". С "ЮKassa" работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приема оплаты.