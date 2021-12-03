Исследование: на новогодние подарки 46% россиян готовы потратить более 3 тыс. рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Почти половина россиян (46%) готовы потратить на подарки к Новому году более 3 тыс. рублей. Это следует из исследования "Одноклассников" и ResearchMe, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Опрос показал, что в этом году люди гораздо лучше планируют свой бюджет на новогодние подарки: только 8% опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам. В прошлом году количество неопределившихся пользователей достигало 20%. Выяснилось, что более 3 тыс. рублей на подарки готовы потратить 46% респондентов: каждый пятый (25%) - от 3 до 5 тыс. рублей, 11% - от 5 до 7 тыс., 5% - от 7 до 9 тыс. и 5% - более 9 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Приобретать новогодние подарки в обычных магазинах планируют 45% опрошенных, в супермаркетах - 34%, в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах - 26%. При выборе подарка респонденты чаще всего обращают внимание на пользу (58%), стоимость (43%), оригинальность (38%) и только потом на внешний вид (23%).

Уточняется, что 42% респондентов ищут идеи для подарков в соцсетях. Чаще всего они просматривают тематические группы (51%), изучают аккаунты различных брендов (40%), обращают внимание на рекомендации звезд и блогеров (23%).

Среди наиболее желанных подарков россияне назвали деньги (30%), электронику (18%), смартфоны (18%), косметику, парфюмерию и товары по уходу за собой (16%), а также путешествия (15%). Почти две трети опрошенных (65%) предпочитают получать неожиданные подарки, в то время как 25% заранее продумывают список желаемых подарков и составляют wish-листы, еще 10% заявили, что не любят получать подарки.

Согласно данным исследования, 38% считают нормальным передаривать подарок, если он не очень полезный или просто не понравился, 46% назвали передаривание подарков неуважительным, 16% довольны всеми подарками, которые им дарили ранее.

Поздравления в соцсетях

Более половины (52%) опрошенных используют социальные сети как основной способ для поздравлений, 49% - предпочитают звонки по мобильному телефону, 37% - смс-сообщения, 18% - видеозвонки, 10% - звонки на городские телефоны. При этом 54% из тех, кто использует соцсети для поздравлений, отправляют открытки, 49% сопровождают поздравление виртуальным подарком, 43% респондентов предпочитают обычные текстовые поздравления в сообщениях, 21% - стихи. К Новому году на странице друга в соцсети пишут теплые слова 20% россиян. По данным "Одноклассников", в целом в 2021 году каждый третий житель РФ получал виртуальные подарки в соцсети.

С помощью виртуальных подарков в 2021 году пользователи чаще всего поздравляли с Международным женским днем, Новым годом, Пасхой. Самыми популярными профессиональными праздниками стали День студента, День автомобилиста и День медицинского работника.

"Одноклассники" и исследовательский центр ResearchMe провели исследование среди 1 054 человек из разных городов России.