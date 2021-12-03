Около 5,5 млрд рублей вложат в возведение трех мусоросортировочных комплексов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Около 5,5 млрд рублей планируется вложить в строительство трех мусоросортировочных комплексов в Свердловской области, которые возведут в регионе до 2025 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов.

"Общая стоимость реализации инвестиционных проектов по созданию указанных объектов по обращению с ТКО составляет порядка 5,5 млрд рублей", - сказал он.

Свалов отметил, что строительство трех комплексов начнется в 2022 году, завершится в 2025 году. Объекты разместят в Краснотурьинске, Красноуфимске и Нижнем Тагиле. Проектирование и строительство первых двух объектов ведется за счет средств инвесторов, последнего - за счет средств местного бюджета в рамках концессии с городской администрацией.

Замминистра добавил, что по нацпроекту "Экология" доля твердых коммунальных отходов, поступающих на обработку, к 2030 году должна составить 100%. Для этого в регионе необходимы 12 мусоросортировочных комплексов мощность не менее 1,4 млн тонн в год. Строительство и ввод их в эксплуатацию планируется до 2026 года.

Свалов отметил, что в 2020 году в городе Алапаевске был введен в эксплуатацию комплекс мощностью 32 тыс. тонн в год. До 2023 года планируется реконструкция комплекса в Первоуральске. На 2022-2026 годы намечено проектирование и строительство объекта в Екатеринбурге мощностью 700 тыс. тонн. Власти уже выбрали концессионера для возведения объекта, в настоящее время идет поиск земельного участка. Также запланировано строительство и реконструкция объектов по обращению с ТКО в Камышлове, Лесном, Сухом Логе, Новоуральске, Ирбите и Каменске-Уральском.

О ситуации

Реформа обращения с ТКО началась в Свердловской области в январе 2019 года. В регионе работают три оператора - "Специализированная автобаза", "Рифей", "ТБО "Экосервис". Власти Свердловской области ожидают, что доля ТКО региона, которые отправляют на утилизацию, к 2030 году составит 50%.