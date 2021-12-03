Экономика Соломоновых Островов потеряла $66 млн из-за беспорядков в столице

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Ущерб из-за беспорядков и антиправительственных протестов в столице Соломоновых Островов, городе Хониара, для экономики страны составил $66 млн. Об этом сообщил в пятницу центральный банк островного государства.

"Центральный банк Соломоновых Островов обновил оценку ущерба, нанесенного беспорядками [в Хониаре] местной экономике. Масштабы негативного воздействия обширны и, по нашим оценкам, достигают 534 млн долларов Соломоновых Островов [$66 млн], что превышает предварительную цифру в 227 млн долларов Соломоновых Островов [$28 млн]. Ожидается, что это станет причиной снижения темпов экономического роста страны в 2021 году на 0,6% вместо ожидаемого раньше роста на 0,4%", - указано в заявлении ведомства.

Также в центробанке сообщили, что в ходе беспорядков в Хониаре было сожжено и разграблено порядка 63 зданий. Сектор розничной и оптовой торговли, на долю которого пришлось более 50% ущерба, сократился на 3,5%, а общая стоимость уничтоженных или украденных товаров составила $28,2 млн. Ущерб, нанесенный городской инфраструктуре, оценивается в $37,8 млн.

Антиправительственные акции протеста начались в Хониаре 24 ноября с попытки штурма здания местного парламента, после чего протестующие вышли на улицы города и начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Премьер Соломоновых Островов Манассе Дамукана Согаваре заявил, что протесты в городе организованы державами, не одобряющими решение правительства разорвать дипломатические отношения с Тайванем, принятое осенью 2019 года.

В столице было объявлено чрезвычайное положение, для помощи полиции в страну прибыли сотрудники федеральной полиции Австралии и служащие Минобороны страны, а также один из кораблей австралийских ВМС. Позднее о военной помощи властям Соломоновых Островов объявили Папуа - Новая Гвинея, Республика Фиджи и Новая Зеландия.