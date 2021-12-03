Минпромторг заявил, что решение о фиксации цен на минудобрения будет зависеть от рынка

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ и Минпромторг не обсуждают заморозку цен на минеральные удобрения. Вопрос продления фиксированных цен на вторую половину следующего года будет решаться с учетом конъюнктуры рынка, заявили ТАСС в Минпромторге РФ.

"Правительство РФ и Минпромторг России не обсуждают вопрос заморозки цен на минеральные удобрения. Отечественные производители удобрений с целью поддержки российских аграриев в преддверии весенней посевной взяли на себя добровольные обязательства о фиксации цен на уровне средней цены за май - июль 2021 года на отдельные виды минеральных удобрений до 31 декабря 2021 года с продлением до 31 мая 2022 года. Вопрос пролонгации этих мер на вторую половину 2022 года производители минеральных удобрений будут обсуждать с учетом конъюнктуры рынка, которая будет складываться в периоде", - сообщили в министерстве.

Минпромторг отметил, что уровни цен компании отразили в торговых политиках, опубликованных на их сайтах.

Ранее основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин говорил журналистам, что эти две компании готовы заморозить цены на минеральные удобрения для аграриев РФ на уровне этого лета до конца 2022 года. По его словам, правительство "сделало намек" о возможности фиксации цен до начала 2023 года, компании могут вернуться к нему в конце мая.

Ранее производители минеральных удобрений РФ приняли решения о сдерживании цен на свою продукцию для аграриев до конца 2021 года, затем стало известно о планах продлить режим фиксации цен до конца мая.

Обсуждается также обязательство производителей на поставки гарантированного объема удобрений.