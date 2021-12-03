Систему поддержки врачебных решений резидента "Сколково" внедрят в медцентрах Узбекистана

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Резидент фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) - "Медицинские скрининг-системы" и Министерство здравоохранения Узбекистана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, согласно которому в медицинских центрах страны будет внедрена система обработки радиологических медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фонда.

"Проект, над которым работают "Медицинские скрининг-системы" и Министерство здравоохранения Узбекистана, подразумевает всестороннюю модернизацию радиологической службы страны. Это не только внедрение "Цельса" во все медучреждения, но и обновление оборудования, телекоммуникационной инфраструктуры, программного обеспечения. Важный этап - повышение квалификации врачей и обучение работе с системой", - говорится в сообщении.

"Цельс" - платформа на базе искусственного интеллекта для анализа маммографий, флюорографий, КТ легких и головного мозга. Изображения передаются платформе, искусственный интеллект анализирует их и отмечает признаки патологических изменений, после чего врач получает результаты и предложение по их интерпретации. Точность "Цельса" - от 95%, при этом он позволяет автоматизировать исследования. Например, обработка КТ легких и маммографии занимает около минуты, флюорографии - меньше 8 секунд.

Как пояснили в "Сколково", технологии искусственного интеллекта в сочетании с комплексной модернизацией рентгенологической службы помогут врачам Узбекистана выявлять патологии на ранней стадии, проводить больше исследований и одновременно снижать нагрузку на врачей.

Вице-президент, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий фонда "Сколково" Наталья Полушкина отметила, что платформа интеллектуального анализа медицинских изображений "Цельс" позволяет существенно повысить выявляемость онкологических заболеваний, в том числе на ранних стадиях, когда диагностика особенно затруднена, а также провести "умную сортировку" снимков, приоритизируя для врача изображения, на которых есть патология.

"Система поддержки принятия врачебных решений компании "Цельс" не только получила одобрение российского регулятора, но и разрешение на применение в Европе. Точность нейросети по распознаванию изменений на снимках подтверждена в ходе "пилотов" в трех российских регионах", - сказала Полушкина, слова которой приводятся в сообщении.