Бизнес Кубани считает QR-коды необходимыми для нормализации работы сферы услуг

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Введенная в Краснодарском крае система QR-кодов, по мнению представителей бизнес-сообщества региона, позволит нормализовать работу сферы услуг в условиях пандемии. Об этом в интервью ТАСС заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

"Вспоминая прошлогодний локдаун, на сегодня бизнес-сообщество в Краснодарском крае понимает, насколько важна вакцинация. Достижение коллективного иммунитета позволит в будущем вводить послабления ограничительных мер. Система QR-кодов, в отличие от локдауна, будет способствовать нормализации в первую очередь работы сферы услуг. Бизнес осознает, что QR-коды - это не ограничения, а необходимость. По крайней мере мы видим, что предприниматели не столько паникуют и переживают из-за ограничений, сколько перестраивают формат работы с учетом социальной ответственности: устанавливают санитайзеры, закупают маски, валидаторы для проверки QR-кодов", - сказал Якимчик.

Он пояснил, что на Кубани за время пандемии бизнесу были оказаны как федеральные, так и краевые меры господдержки, на эти цели были направлены более 30 млрд рублей, за счет этого в регионе удалось сохранить малый и средний бизнес.

Так, по его словам, в доковидный 2019 год на Кубани работали 278 тыс. субъектов МСП, сейчас их количество превышает 270 тыс. субъектов, с учетом постоянно занятого в бизнесе населения и привлекаемых сотрудников, они обеспечивают рабочими местами около 900 тыс. человек. "Бизнес региона уже, можно сказать, понемногу возвращается к допандемийным показателям. Предпринимательское сообщество в регионе достигло роста, пусть пока он и незначительный, и начинает динамично развиваться", - добавил Якимчик.

Касаемо туристического бизнеса, бизнес-омбудсмен отметил, что курортную отрасль региона стала одной из самых устойчивых в условиях пандемии в Краснодарском крае: отельеры уже не только восстановили показатели доковидного периода, но и зарабатывают гораздо больше как за счет роста турпотока, так и за счет того, что многие курортные комплексы работают круглогодично.

Об ограничениях на Кубани

В Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, курорты Краснодарского края принимают только вакцинированных гостей, либо туристов, которые готовы привиться в трехдневный срок по заселению в регионе.