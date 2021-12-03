В Москве восстанавливается сфера услуг после нерабочих дней

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Сфера услуг в Москве начинает восстанавливаться после нерабочих дней, которые были введены в городе в конце октября - начале ноября 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Столичная сфера услуг восстанавливается после пережитых в конце октября - начале ноября ограничений. На протяжении прошлой недели с 22 по 28 ноября среднесуточный оборот сферы услуг составил 22,42 млрд рублей, что превосходит показатели аналогичной недели 2019 года на 21,6% в текущих ценах", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, последовательно наращивает обороты сфера общественного питания, потерявшая за период нерабочих дней около 58% выручки.

"На прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 млрд рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4%. Стремительно растет выручка в сфере бытовых услуг, ее обороты на прошлой неделе выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 505 млн рублей, а также у стоматологий, где выручка составила 207 млн рублей, увеличившись на 65,6%", - сказал он.

Ожидается, что декабрь и начало января станут высоким сезоном для многих отраслей сферы услуг, традиционно востребованных перед праздниками и в период новогодних каникул, в частности бьюти-индустрии, общепита и сферы развлечений.

"Мы надеемся, что москвичи смогут безопасно и комфортно отметить Новый год и с пользой провести новогодние каникулы, что даст сфере услуг в этот период возможность увеличить выручку", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.