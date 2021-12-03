Индия построит девять атомных реакторов для АЭС к 2024 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Индия введет в строй девять новых атомных реакторов на строящихся АЭС к 2024 году. Об этом в пятницу сообщает газета The Times of India.

"К 2024 году в Индии будут введены в строй 9 новых атомных реакторов на строящихся АЭС. Правительство одобрило сооружение еще 12 промышленных реакторов общей мощностью 9 000 МВт", - цитирует издание выступление в верхней палате парламента госминистра при канцелярии главы индийского правительства Джитендры Сингха.

"Если раньше АЭС строились на юге Индии, то сейчас площадками для возведения новых АЭС станут северные районы страны. Первый такой энергетический объект в северном регионе возводится в 150 км от индийской столицы в Горакхпуре (штат Хариана)", - уточнил он.

По словам госминистра, Индия не намерена отказываться от эксплуатации АЭС. "Мы не только увеличим строительство таких энергетических объектов, но и создадим в Индии единую систему производства электроэнергии с использованием АЭС", - подчеркнул Сингх.

Большинство проектов в сфере ядерной энергетики Индия осуществляет сейчас при техническом содействии России и Франции. В качестве примера сотрудничества с РФ госминистр назвал строящуюся АЭС "Куданкулам".

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная в юге Индии, в штате Тамилнад. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1000 МВт. Второй энергоблок включен в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 г. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и четвертого блоков подписано весной 2014 года. А в июне 2017 года инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и Индийская корпорация по атомной энергии подписали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС "Куданкулам". Ввод их в эксплуатацию запланирован на 2024 и 2025 год соответственно.