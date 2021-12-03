В Японии создают технологию, объединяющую распознавание лица с сертификатом о вакцинации

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Японская электротехническая корпорация NEC приступила к разработке специальной технологии, которая объединит систему распознавания лица с базой данных сертификатов о вакцинации от нового коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo .

По данным агентства, эту технологию предполагается использовать на туристических объектах и в местах проведения массовых мероприятий. Подчеркивается, что она позволит отказаться от использования печатных сертификатов о вакцинации и соответствующих приложений на смартфонах.

Власти Японии страны в конце июля начали принимать заявки на предоставление специальных паспортов вакцинации местным жителям, привившимся от коронавируса. По мнению руководства страны, использование такого документа не должно привести к дискриминации или принуждению к иммунизации. Согласно заявлениям правительства, в первую очередь подобная практика нужна для того, чтобы упростить проведение профилактических мероприятий по борьбе с инфекцией среди тех, кто путешествует за границу.

Японская ассоциация бизнеса (Кэйданрэн) в июне обратилась к властям с рекомендацией ввести в стране электронные паспорта вакцинации. В организации выразили уверенность, что это необходимо для предотвращения распространения коронавируса и скорейшего восстановления социально-экономической активности общества. Бизнес также выступил за то, чтобы привившиеся получали различные бонусы, включая скидки в кафе и ресторанах. В то же время в Кэйданрэн подчеркивают, что при создании системы паспортов вакцинации необходимо прописать строгий набор правил, который защитил бы от дискриминации тех людей, кто ее еще не прошел.