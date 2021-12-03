Председательство в Совете Межгосударственного банка СНГ на 2022 год перешло к Казахстану

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Казахстан в будущем году станет председателем в Совете Межгосударственного банка стран - участниц СНГ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Национального банка Казахстана по итогам 63-го заседания совета.

"В ходе заседания состоялось избрание председательствующей стороны в совете банка на 2022 год. По итогам голосования единогласным решением право председательствования в Совете Межгосударственного банка было передано Национальному банку Казахстана", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие представители центральных банков России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Они обсудили итоги деятельности и исполнение бюджета Межгосударственного банка за первое полугодие 2021 года, утвердили бюджет банка на 2022 год, а также обменялись мнениями по основным направлениям работы финансового института.

Очередное заседание Совета Межгосударственного банка планируется провести весной 2022 года.

Межгосударственный банк учрежден в 1993 году и является международным расчетным и кредитно-финансовым учреждением стран СНГ. Его представительства расположены в Армении, Белоруссии и Киргизии. Учредителями банка являются правительства и центральные банки России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Туркмении.

Казахстанская сторона в будущем году будет председательствовать также в СНГ.