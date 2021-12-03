МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Маркированная молочная продукция поступила в торговые сети во всех регионах России, дефицита нет, сообщила ТАСС руководитель рабочей группы по маркировке товаров Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова.

С 1 декабря в России цифровой маркировке подлежит молочная продукция с коротким сроком хранения. Ранее она была введена в отношении сыров, мороженого и молочных товаров со сроком годности более 40 дней, напомнила Орлова.

"Маркированная молочная продукция поставляется в торговые сети во всех регионах в достаточных объемах и широком ассортименте. Рисков формирования дефицита мы не видим", - сказала Орлова.

Она добавила, что этому способствовал поэтапный ввод маркировки и предварительный эксперимент. Кроме того, торговые сети перед началом маркировки открыли собственные лаборатории, в которых компании могли проверить качество нанесения кодов, их читаемость, точность данных и убедиться в том, что продукция без проблем может быть реализована торговыми точками.

Обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения 40 дней и менее началась в России с 1 декабря. Ранее цифровая маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого. С 1 сентября требования стали обязательными для продукции со сроком хранения свыше 40 суток. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года.