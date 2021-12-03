МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в аэропорт Шереметьево с 12 декабря на период закрытия одного из участков, говорится в сообщении компании.

"С 12 декабря на участке Московской железной дороги от Белорусской до Савеловской начнется реверсивное движение - поезда будут следовать по одному пути поочередно в обе стороны. В связи с этим изменится график движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево", - пояснили в компании.

Часть аэроэкспрессов продолжит сквозное движение от Одинцово до Шереметьево. Другая часть рейсов с 12 декабря будет отправляться в аэропорт с Белорусского вокзала, а также с Савеловской и Окружной каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала - каждые 70 минут.

Время в пути не изменится. При этом режим работы аэроэкспрессов будет увеличен: отправиться в аэропорт с Белорусского вокзала можно будет с 5:15 до 00:30, из аэропорта - с 4:43 до 00:03.

Изменение коснется и платформы прибытия и отправления аэроэкспрессов на Белорусском вокзале. Все поезда компании будут останавливаться на ближайшем к терминалу "Аэроэкспресс" 12-м пути, наиболее удобном для пассажиров с багажом. "По прибытии из Шереметьево с платформы можно будет быстро и беспрепятственно выйти в город в сторону площади Тверская Застава и сделать быструю пересадку на метро или наземный транспорт", - говорится в сообщении.