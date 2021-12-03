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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,52%

Индекс РТС вырос на 0,29%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,52%, до 3967,88 пункта, индекса РТС - на 0,29%, до 1695,11 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3966,88 пункта (+0,49%), индекс РТС - на уровне 1694,4 пункта (+0,25%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,68%, до $70,84 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 1,8% и торгуется на уровне $67,7 за баррель.

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