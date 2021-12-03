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Малотоннажные грузовики "Компас" появятся на российском авторынке в январе

Проект стартует с моделей "Компас-9" полной массой 9,5 тонн и "Компас-12" - 11,99 тонн

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Легкий коммерческий грузовик "Компас" появится на российском авторынке в январе 2022 года, сообщила пресс-служба "Камаза".

"Новинки "Камаза" - малотоннажные грузовики "Компас" появятся на российском автомобильном рынке уже в январе 2022 года. Это абсолютно новый модельный ряд, который существенно отличается от семейства грузовиков поколений К3, К4 и К5", - говорится в сообщении.

Проект стартует с двух моделей: "Компас-9" полной массой 9,5 тонн и "Компас-12" - 11,99 тонн.

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