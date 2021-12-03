Кабмин направит регионам свыше 600 млн рублей на создание молочных ферм и хранилищ овощей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит регионам более 600 млн рублей на создание и модернизацию молочных ферм и плодоовощных хранилищ, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Федеральный центр продолжает оказывать финансовую поддержку аграриям. Свыше 609 млн рублей будет направлено на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию молочных ферм и плодоовощных хранилищ", - говорится в сообщении. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги поступят в 13 регионов. В их числе, как уточнили в кабмине, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Архангельская, Брянская, Воронежская, Иркутская, Курская, Саратовская и Свердловская области.

"Федеральные средства помогут ввести в эксплуатацию 15 молочных ферм, в которых будут содержать более 10 тыс. коров, а также восемь плодоовощных хранилищ общей мощностью более 17 тыс. тонн. Все это будет способствовать развитию сельского хозяйства", - отмечается в сообщении.

Эта тема обсуждалась на заседании правительства 26 ноября. Тогда же были рассмотрены вопросы о выделении из резервного фонда более 10,5 млрд рублей на частичную компенсацию расходов аграриев на содержание и покупку кормов для молочного крупного рогатого скота, 5,6 млрд рублей на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и 788 млн рублей на субсидирование программы "Сельская ипотека".