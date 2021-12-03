Новый двухэтажный поезд начал курсировать между Оренбургом и Москвой

ОРЕНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Состав из 14 двухэтажных вагонов нового типа отправился в пятницу в первый рейс по маршруту "Оренбург - Самара - Москва" и будет курсировать на постоянной основе. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК") Владимир Пястолов.

"Сегодня из Оренбурга отправляется первый в России регулярный пассажирский поезд из самых современных вагонов. Таких поездов нет, это первый регулярный поезд, он сформирован из абсолютно новых двухэтажных вагонов модельного ряда 2020. Два года назад это были еще образцы, макеты", - сказал Пястолов.

По его словам, вагоны построены с учетом пожеланий пассажиров и поездных бригад. Например, в них увеличена на 30 см высота потолков второго этажа за счет отказа от скосов, используемых в вагонах предыдущего модельного ряда. Это создает дополнительный комфорт для высоких пассажиров, отметил Пястолов. Еще одно преимущество нового поезда, как уточнили в пресс-службе ЮУЖД, более плавный ход за счет применения системы пневмоподвешивания, это конструктивная особенность подвижного состава.

Перед запуском поезда нового типа, как доложил начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов, инфраструктура железной дороги Оренбургской области прошла внеочередной осмотр и получила отличную оценку. "Инфраструктура готова полностью для безопасного пропуска пассажирских поездов нового типа", - рапортовал он.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, осмотрев новые вагоны, отметил, что реальностью для Оренбуржья стало то будущее, к которому стремились Федеральная пассажирская компания и РЖД в целом. Также глава региона анонсировал запуск нового поезда сообщением Оренбург - Санкт-Петербург в декабре 2021 года, который также будут состоять из двухэтажных вагонов.

"Нам нужно решить еще одну задачу - связать восточную часть области. Мы технически проработаем, чтобы этот же, по сути, двухэтажный поезд продлить [по маршруту] Оренбург - Орск, чтобы он шел из Орска до Оренбурга, здесь доукомплектовывался и шел до Москвы, чтобы такого уровня, такого качества поезд ходил у нас на постоянной основе", - добавил губернатор.

О поезде "Оренбург - Москва"

В среднем между Оренбургом и Москвой ежегодно поездки совершают около 200 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Более половины из них пользуются поездом №137/138 сообщением "Оренбург - Самара - Москва". Время в пути занимает 25 часов. После выхода на маршрут новых составов с двухэтажными вагонами расписание поезда останется прежним, обратили внимание в компании.

На маршруте будут задействованы пять составов из двух групп по семь вагонов - оренбургской и самарской. По данным ЮУЖД, в каждой группе предусмотрено купе для маломобильных пассажиров.

"Новый подвижной состав позволяет перевозить большее количество пассажиров по сравнению с одноэтажным. К примеру, из Оренбурга в поезде смогут одновременно отправиться 410 пассажиров, это более чем на треть превышает возможности одноэтажного подвижного состава. С учетом группы вагонов, которые присоединяются к поезду в Самаре, общее количество предлагаемых мест составляет 820, что почти на 40% больше, чем в одноэтажном поезде", - уточняется в сообщении компании.

Из особенностей новых вагонов в пресс-службе также назвали наличие душевой кабины в каждом вагоне, а также детского купе, выполненного в ярком дизайне. Каждое купе двухэтажных вагонов оборудовано устройствами для беспроводной зарядки гаджетов, панелью для регулирования температуры, индивидуальными сейфами, розетками и USB-портами. В коридорах установлены автоматические двери, открывающиеся при приближении человека.