Размер субсидий для экспортеров Пермского края увеличат в два раза в 2022 году

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Объем финансирования на субсидии экспортерам в Пермском крае в 2022 году вырастет в два раза по сравнению с этим годом - до 20 млн рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба краевого правительства.

"По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в 2022 году на субсидии будет направлено уже 20 млн рублей, чтобы еще большее количество наших компаний смогли получить поддержку от региона. Также мы упростим порядок оформления документов на предоставление субсидии, что также даст возможность региональным экспортерам проще и быстрее оформлять документы на выплаты", - приводит пресс-служба слова главы регионального Минэкономразвития Эдуарда Соснина.

В этом году субсидии для предприятий-экспортеров в размере от 50 тыс. до более чем 1 млн рублей получит 21 компания региона. Сейчас значительная часть объема экспорта в Пермском крае приходится на товары, нетребующие глубокой переработки сырья, но в 2021 году приоритет в развитии системы стимулирования экспортеров был отдан компаниям, выпускающим товары более высоких уровней передела.

"У пермских компаний есть большие возможности для наращивания объемов экспорта и выхода на новые рынки. Они готовы поставлять свою продукцию по всей стране и экспортировать за рубеж. Предприятия регулярно предлагают рынку новые разработки. Мы же со своей стороны создаем комфортные условия для инвесторов и реализуем целый ряд механизмов поддержки. Благодаря этому компании развиваются, увеличивая объемы поступлений в региональный бюджет, что укрепляет социально-экономическую ситуацию в крае", - уточнил Махонин, слова которого приводит пресс-служба.

По данным пресс-службы, объем экспорта из Пермского края за девять месяцев 2021 года составил более $5,3 млрд, что почти на 60% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 67,5% от совокупного объема экспорта или почти $3,6 млрд.