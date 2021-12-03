Эксперт заявил об удорожании мандаринов в несетевой рознице на 25%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Средняя цена мандаринов в несетевой рознице в России выросла за год на 25% и составила 164 рубля. Об этом сообщил ТАСС представитель IT-компании "Эвотор", проанализировавшей данные продаж 800 тысяч смарт-терминалов "Эвотор" за ноябрь 2020 и 2021 годов в несетевой рознице.

"По данным ИТ-компании "Эвотор", средняя цена за 1 кг мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25%", - сказал он.

Он добавил, что дороже всего символ Нового года стоит на Камчатке - 334 рубля, а дешевле всего в Краснодарском крае - 106 рублей. Самые дорогие мандарины - из Перу (269 рублей), из ЮАР (266 рублей) и из Аргентины (238 рублей). Средняя цена мандаринов из Марокко составляет 183 рубля, из Египта - 175 рублей, из Китая - 174 рубля, из Турции и Ирана - 152 рубля. Дешевле всего мандарины из Абхазии (131 рубль) и Грузии (103 рубля).

При этом оптовая цена мандаринов выросла на 22%. "Средняя цена на мандарины в опте составляет 110 рублей за килограмм. Годом ранее стоимость мандаринов составляла порядка 90 рублей", - сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

По его словам, подорожанию способствовало, прежде всего, сокращение поставок из Турции, при этом спрос и темпы сбыта остаются высокими.