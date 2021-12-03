Мишустин назвал важной работу Фонда развития промышленности по выдаче льготных кредитов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным, что Фонд развития промышленности уже несколько лет предоставляет льготные кредиты предприятиям, в том числе небольшим.

"Важно, что фонд уже несколько лет решает значимую задачу, вы предоставляете льготные кредиты предприятиям, в первую очередь промышленным предприятиям, не только крупным, но и небольшим, на проекты в основном по импортозамещению, по созданию новых технологий", - сказал Мишустин на встрече с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей.

Премьер добавил, что очень много предприятий, благодаря поддержке Фонда развития промышленности получившие хорошие заказы, реализуют свою продукцию. "Хочу сказать, что это очень важно, современная и развитая промышленность это прежде всего рабочие места для людей, занятость населения и залог стабильного развития экономики на долгие годы вперед", - резюмировал Мишустин.

Он напомнил, что регулярно выделяются средства на поддержку фонда, на текущий год из федерального бюджета на эти цели запланировано порядка 1,3 млрд рублей. В целом же в распоряжении Фонда развития промышленности на этот год будет около 50 млрд рублей.

"Сейчас фонду предстоит работать в новой конфигурации. Обновляется и повестка, которой стоит уделить внимание при кредитовании промышленности. Это касается экологии - снижения углеродного следа - и дальнейшего развития процессов импортозамещения", - добавил Мишустин.

В этой связи он заметил, что правительство продолжает реформу институтов развития, 12 из них соответствующим образом оформлены и перешли под управление ВЭБ.РФ, в том числе и Фонд развития промышленности.