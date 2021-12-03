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Международный бизнес призвал власти ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский и иностранный бизнес призвал власти ЕС, США, Канады, Великобритании и России ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации. Представители крупнейших деловых объединений подписали соответствующий меморандум на пресс-конференции в пятницу.

"Бизнес обеспокоен сложившейся ситуацией и в качестве решения предлагает ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации", - сказал на пресс-конференции глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Меморандум подписали представители РСПП, Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциации итальянских промышленников в России, Российско-Германской внешнеторговой палаты, Американской торговой палаты в России, Франко-российской торгово-промышленной палаты, Итало-Российской торговой палаты, Восточного комитета немецкой экономики, MEDEF International, Канадской деловой ассоциации в России и Евразии, Российско-Британской торговой палаты.

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