Эксперт: ФРГ в вопросах сотрудничества с Россией не может игнорировать интересы партнеров

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Германии нужен российский газ для энергоперехода, но Берлин не может игнорировать интересы партнеров на востоке Европы. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер.

"С одной стороны, мы видим, что нашей стране еще долгое время будет требоваться газ для обеспечения энергоснабжения и водородной энергетики. С другой стороны, трубопроводы не должны становиться предметом геополитики. Мы обеспокоены действиями России, в том числе на границе с Украиной. Каждый должен понимать, что мы хотим сотрудничества и торговли с Россией, однако в случае сомнения нам важнее наши интересы безопасности наших партнеров и друзей на востоке Европы, а также уважение международного права", - сказал Линднер, который в будущем правительстве займет пост министра финансов.

Строительство Nord Stream 2 полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".