ФРП профинансировал за два года более 100 производителей продукции для борьбы с ковидом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал за два года более 100 проектов по производству продукции, необходимой для борьбы с короноварирусной инфекцией и ее распространением, по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям". Об этом в пятницу на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил гендиректор ФРП Роман Петруца.

"Наибольшая востребованность нашего продукта со стороны компаний машиностроительной отрасли. Здесь мы профинансировали порядка 240 проектов, но закономерно за последние два года, понятно почему, на вторую строчку вышла отрасль медбиофармы. Как вы хорошо помните, весной 2020 года фонд был существенно докапитализирован, и здесь хочу сказать огромное спасибо лично вам за очень оперативные решения правительства по расширению нашего мандата и нашей докапитализации - это позволило в очень короткий срок фонду запустить программу "Противодействие эпидемическим заболеваниям". Мы профинансировали более 100 проектов масштабирования всей линейки продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом", - сказал Петруца премьер-министру.

По его словам, ФРП работал в ускоренном темпе, оперативно рассматривая заявки и принимая решения о софинансировании проектов. "Это стало возможно за счет выстроенной в фонде прозрачной, понятной и, главное, оцифрованной процедуры взаимодействия с клиентом. С первых дней мы работаем с клиентом через наш личный кабинет, исключив практически полностью бумажный документооборот. Предприятия приезжают в фонд только на подписание договора займа", - добавил гендиректор фонда.

Ранее сообщалось, что в конце марта Фонд развития промышленности запустил программу "Противодействие эпидемическим заболеваниям", нацеленную на финансирование предприятий, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские изделия. Для финансирования проектов по новой программе правительство РФ выделило ФРП 10 млрд рублей. Размер займа по противоэпидемической программе может составлять от 50 до 500 млн рублей под 1% годовых сроком до двух лет. В первый год заемщик освобожден от уплаты основного долга.

О фонде

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.