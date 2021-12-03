Директор ФРП заявил, что Фонд вышел на самоокупаемость

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) вышел на формат самоокупаемости - финансирование новых проектов происходит из возвратных средств, которые поступают от ранее взявших займы предприятий. Об этом в пятницу сообщил директор ФРП Роман Петруца на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В 2021 году мы профинансируем более 200 проектов на 50 млрд рублей. Почти вся эта сумма - это средства, поступающие в фонд от возвратов ранее профинансированных проектов. Мы вышли на формат самофинансирования", - сказал Петруца.

По его словам, поддержкой фонда уже воспользовались около 700 компаний из 72 регионов страны. При этом некоторые предприятия приходят за финансированием второго, третьего и четвертого проектов, добавил Петруца.

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.