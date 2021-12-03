Лукашенко: экономика Белоруссии подверглась беспрецедентному давлению, но сохранила рост

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на то, что белорусская экономика подверглась беспрецедентному по масштабу внешнему давлению, в стране сумели сохранить экономический рост.

"Наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивная риторика сохраняется. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер", - сказал президент на совещании по социально-экономическому развитию страны в пятницу, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, какие бы ни были санкции, как бы на Минск ни давили, необходимо принимать "такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали". Он отметил, что пока в стране сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей.

Президент сообщил, что "внешнеторговый баланс страны за 10 месяцев 2021 года превысил $2,7 млрд", а валовой внутренний продукт увеличился на 2,4%.

"Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию", - подчеркнул Лукашенко.