Мишустин примет участие в церемонии открытия Дня России на "Экспо-2020" в ОАЭ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) примет участие в церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 3-4 декабря 2021 года посетит с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты в связи с участием в церемонии открытия Национального дня России на проходящей в Дубае Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020", - говорится в сообщении.

Выставка "Экспо-2020" в ОАЭ проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года под девизом "Соединяя умы, создавая будущее". Участники из более чем 190 стран, включая Россию, представят на ней передовые технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и анализа данных, а также свои новейшие технологические разработки в различных сферах.

Изначально выставка должна была проходить с октября 2020 года по апрель 2021 года, но из-за пандемии коронавируса сроки мероприятия были перенесены.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.