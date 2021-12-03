Представительства "Биннофарм групп" появятся в шести странах СНГ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" откроет свои представительства в шести странах СНГ, сообщила пресс-служба компании.

"Биннофарм групп" зарегистрировала официальное представительство в Казахстане и в ближайший месяц откроет офисы еще в пяти странах СНГ - Республике Беларусь, Азербайджане, Молдове, Армении и Узбекистане. Это позволит в 2024 году вдвое увеличить выручку от экспортных продаж и станет первым шагом по выстраиванию инфраструктуры международной компании", - говорится в сообщении.

С открытием представительств компания начинает продвижение брендированных продуктов: синбиотика "Максилак", спазмолитического средства "Необутин", венотоника "Венарус" и других. Генеральный директор "Биннофарм групп" Рустем Муратов отметил, что после настройки процессов и наработки экспертизы по продвижению препаратов в разных странах компания планирует расширить международное присутствие и со временем выйдет на рынки других государств. В частности, рассматриваются страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Фармацевтическая компания "Биннофарм групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Она объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Предприятия производят лекарственные препараты различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах. Портфель препаратов компании насчитывает более 450 регистрационных удостоверений. Помимо производства препаратов для лечения последствий коронавируса на производственных площадках "Биннофарм групп" выпускается вакцина от COVID-19 "Спутник V".