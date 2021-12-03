Российский производитель мультфильмов "Рики" заключил договор с NBC

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Российская группа компаний "Рики", создающая мультсериалы, заключила контракт с американским медиахолдингом NBC на продвижение своих проектов "Фиксики" и "ДиноСити". Об этом сообщил в пятницу председатель совета директоров группы компаний "Рики", президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов.

"В Арабских Эмиратах мы буквально на днях подписали два больших контракта с медиахолдингом NBC, который будет представлять один из наших топовых проектов - "Фиксики" - и наш абсолютно новый проект "ДиноСити", который только начинает свой международный путь", - сказал он на сессии "Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий" в рамках Национального дня Российской Федерации на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2020"

ГК "Рики" является одним из лидеров отечественного анимационного рынка: в портфель входят бренды "Смешарики", "Фиксики", "ПинКод", "Малышарики", "Тима и Тома". По словам Попова, проекты компании представлены более чем в 100 странах и переведены более чем на 30 языков.