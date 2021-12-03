Газпромбанк передал холдингу "Газпром-медиа" 45% "МФ Технологий"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. АО "Газпромбанк" передал холдингу "Газпром-медиа" 45% компании "МФ Технологии", которая контролирует 57,3% голосующих акций VK. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба холдинга.

"АО "Газпромбанк" принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО "Газпром-медиа холдинг" пакета акций в размере 45% уставного капитала АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе холдинга ТАСС сообщили, что VK "сохранит статус независимой компании". "VK продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему", - сказал собеседник ТАСС. В холдинге также добавили, что "высоко ценят достижения и работу текущего менеджмента".

Ранее холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "СОГАЗ". Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций компании.