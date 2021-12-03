ФРП стимулирует компании приобретать российский софт за счет снижения ставки по займам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Предприятия, использующие российское программное обеспечение и компоненты, могут получить сниженную ставку - 1% годовых - при получении займов по программа Фонда развития промышленности (ФРП) "Цифровизация промышленности". Таким образом ФРП мотивирует компании использовать отечественные разработки, сообщил гендиректор ФРП Роман Петруца в пятницу на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"По отдельной программе "Цифровизация промышленности" компания, если приобретает российский софт, российские компоненты, платит по займу 1% годовых. Если импортный - ставка выше. Тем самым мы мотивируем спрос на российское", - сказал он.

Петруца отметил, что, если говорить о проектах в сфере микроэлектроники и создания компонентной базы, у ФРП есть проекты по финансированию и печатных плат, и монокристаллов. Также директор фонда отметил, что у ФРП есть отдельная программа "Комплектующие изделия".

По программе "Цифровизация промышленности" производители могут получить займы на сумму от 20 до 500 млн рублей сроком до пяти лет. Общий бюджет проектов от 25 млн рублей, при этом софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должно составлять не менее 20% бюджета проекта. Процентная ставка по новой программе дифференцированная, она зависит от проекта и может составлять 1% или 5% годовых.

О фонде

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.