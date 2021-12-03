МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ставит задачу снизить годовую инфляцию до 6% в 2022 году.

"Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру инфляции в 6%", - сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию страны в пятницу, сообщает агентство БелТА.

По его словам, "самая обсуждаемая тема сейчас - высокая инфляция". Президент подчеркнул, что есть аргументы, что инфляция "импортирована", но не стоит концентрироваться только на этом.

Обращаясь к председателю правления Национального банка, президент потребовал доложить, какие меры планируются по сдерживанию роста инфляции. "Помните, что это не должно идти в ущерб экономическому развитию страны, за которое вы отвечаете в связке с премьер-министром, - предупредил глава государства. - Обозначьте, какие меры поддержки экономического роста предусмотрены денежно-кредитной политикой на 2022 год".

Ранее белорусские власти заявляли, что по итогам 2021 года ожидают инфляцию в пределах максимум 9-9,4%. Ранее ставилась задача удержать инфляцию по итогам годам не более 5%. По итогам 2020 года в Белоруссии сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%.