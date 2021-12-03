Директор ФРП заявил, что средний бизнес останется приоритетом работы Фонда

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) успешно прошел реформу как институт развития, при этом он продолжит концентрироваться на помощи среднему бизнесу. Об этом в пятницу на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил гендиректор ФРП Роман Петруца.

"В нашем фокусе остается средний производственный бизнес. Мы очень гармонично влились в реформу институтов развития. Мы ни с кем не конкурируем, только дополняем друг друга, при этом, подхватывая проекты ранней инновационной стадии для их масштабирования у инновационных институтов развития, взамен получая экспертизу и гарантийную поддержку тех институтов, которые, собственно, этим и занимаются", - сказал Петруца.

По его словам, задача фонда - остаться гибким инструментом, который помогает решать задачи промышленной политики.

Петруца добавил, что при поддержке фонда уже запущены 396 проектов. Из них около 15 - в сфере авиа- и вертолетостроения, в том числе компонентная база для МС-21. Также ФРП профинансировал несколько десятков проектов по локализации компонентной базы для автомобилестроения, в сфере переработки древесины и новой энергетики.

Фонд развития промышленности создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.