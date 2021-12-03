Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде ноября составила 7,21%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде ноября 2021 года составила 7,21%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде ноября находилась на уровне 7,16%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф банк", Райффайзенбанк, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк и Россельхозбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и т.п. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.