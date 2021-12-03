Перевозчики Екатеринбурга получат компенсацию за транспортировку участников Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга выделят 600 млн рублей с 2022 по 2026 год на компенсацию затрат перевозчикам города, в том числе 40 млн рублей - на перевозку участников Универсиады 2023 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

"560 млн рублей - субсидии, предусмотренные юридическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров метрополитеном, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению муниципального образования "город Екатеринбург", - отметил он, добавив, что средства выделят по программе развития общественного транспорта.

Согласно программе, также 40,4 млн рублей власти выделят предпринимателям для компенсации затрат на перевозку на общественном транспорте участников Универсиады, во время которой будет предусмотрен бесплатный проезд клиентских групп Международной федерации университетского спорта. Субсидия будет рассчитана на перевозку 13 587 человек.

Бубнов добавил, что приобретать дополнительный транспорт для проведения Универсиады не планируется. Однако в этом году были закуплены 60 новых автобусов по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги", в том числе для повышения качества транспортного обслуживания гостей и участников соревнований. Порядок и количество подвижного состава, который закупят по нацпроекту в 2022 году, пока не определены.

Ранее депутаты Заксобрания Свердловской области попросили представителей исполнительной власти региона представить концепцию развития общественного транспорта, в том числе на время проведения Универсиады. Документ должен содержать решение проблемы доставки людей из Деревни спортсменов до мест проведения соревнований с учетом анализа потребности в покупке нового транспорта.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.