ФАС удовлетворила ходатайство ГК "Благо" о приобретении мощностей "Юга Сибири"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ГК "Благо" о приобретении производственных мощностей компании "Юг Сибири". Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Группа компаний "Благо" сможет получить в пользование производственные средства ООО "Юг Сибири". ФАС России удовлетворила соответствующее ходатайство", - отмечается в сообщении.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке подсолнечного масла.

ГК "Благо" производит растительные масла под брендами "Благо", Almador, Freya, "Дары Кубани" и др.