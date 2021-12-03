Предприятия ОПК Челябинской области довели объем гражданской продукции до 42%

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Челябинской области довели объем выпускаемой гражданской продукции до 42%. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на отраслевом совещании по развитию машиностроительного комплекса в Уральском федеральном округе (УрФО).

В 2012 году президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством РФ задачу увеличить уровень диверсификации в ОПК, достигнув к 2025 году 30% объема гражданской продукции в портфеле предприятий, а к 2030 году - 50%.

"Хочу отметить, что уровень выпуска гражданской продукции в регионе достиг 42%. Это выше установленных показателей, и фактически те поручения президента о доли гражданской продукции в ОПК к 2025 году наш регион выполнил. Мы продолжаем работать в этом направлении", - сказал он.

Текслер добавил, что при формировании бюджета на 2022 год и последующие 2023 и 2024 года регион в целом увеличил в 2,5 раза средства на поддержку промышленных предприятий. "Помогаем нашим промышленникам с компенсацией затрат по первому взносу по программе лизинга, приобретения нового оборудования, увеличиваем финансирование льготных займов регионального фонда промышленности", - отметил он.

Как отметил на совещании полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, несмотря на пандемию, промышленные предприятия округа сохранили лидирующие позиции в стране, они продолжают наращивать экспортные поставки. Одним из важных проектов полпред назвал создание на базе автозавода "Урал" межотраслевого центра по производству мостов и осей для автомобилей и строительно-дорожной техники. Это, по его мнению, позволит развивать внутриобластную и межрегиональную кооперацию, а также обучать специалистов.