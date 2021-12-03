Объем заявленных инвестиций в арктические районы Карелии достиг почти 100 млрд рублей

ТАСС, 3 декабря. Объем заявленных инвестиций в проекты на арктических территориях Карелии к концу года достиг почти 100 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу глава республики Артур Парфенчиков.

"Инвестиции в развитие севера Карелии по заявленным проектам составят почти 100 млрд рублей. Планируется создание более 1 400 новых рабочих мест", - сказал он в ходе доклада на XI международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Парфенчиков отметил, что привлечь инвесторов, а также стимулировать бизнес к расширению своей деятельности в Арктике помогают условия экономического режима, которыми могут воспользоваться арктические резиденты. Этот статус уже получили 33 компании, которые открыли более 200 новых рабочих мест. Объем инвестиций от их деятельности уже составил более 4 млрд рублей.

"Карелия входит в тройку субъектов по их (арктическим резидентам) зарегистрированному количеству и объему инвестиций", - сказал Парфенчиков.

В Арктической зоне России Карелия была представлена тремя территориями - Беломорским, Кемским и Лоухским районами, после расширения зоны в 2020 году в нее вошли Калевальский, Сегежский районы и город Костомукша.

Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.