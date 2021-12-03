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Более 100 социально ориентированных НКО получат грант конкурса "Москва - добрый город"

Самый большой грант получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 социально ориентированных НКО получат грант конкурса "Москва - добрый город". При помощи этих грантов организации-победители смогут оказать поддержку 12 тыс. москвичей, сообщила в пятницу журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для того, чтобы усовершенствовать процедуру конкурса грантов "Москва - добрый город", мы провели большую работу и вывели качественно новый формат проведения: увеличили минимальный размер суммы гранта в два раза - с 500 тыс. до 1 млн рублей, упростили организационные требования, сделали форму заявки более понятной и прозрачной, организовали круглосуточную горячую линию. Благодаря всем этим изменениям в 2021 году участниками стали на 15% больше НКО, чем в предыдущем. <…> По итогам конкурсная комиссия отобрала 102 социальных проекта из 497 претендентов. Между победителями мы распределили заявленную сумму - 400 млн рублей", - сказала заммэра.

Она отметила, что проекты этого года были более проработанные и актуальные для городской повестки. И это значит, что жители Москвы получат адресную помощь от социально ориентированных НКО.

"Большие гранты" размером свыше 5 млн рублей получат 27 некоммерческих организаций: общая сумма поддержки их проектов составила 197 млн рублей. Еще 65 организаций, претендовавших на "средние гранты" от 3 до 5 млн рублей, получат свыше 193 млн рублей. Для десяти организаций одобрен "малый грант" - до 1 млн рублей. Общая сумма, направленная на поддержку их проектов, превысила 9 млн рублей.

"Самый большой грант получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера". Его проект направлен на организацию индивидуальной поддержки пациентов и развитие профессиональных качеств координаторов и волонтеров, от которых напрямую зависит качество помощи неизлечимо больному человеку и его семье. Также в числе победителей - региональная общественная организация инвалидов "Перспектива" с проектом по реабилитации, профориентации и трудоустройству детей, подростков и молодых людей с инвалидностью, а также благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "Кораблик" с проектом "Детство в больнице должно быть ярким", - добавила Ракова.

III конкурс "Москва - добрый город" в 2021 году проходил с 15 сентября по 30 ноября. За предыдущие два года гранты получили более 270 НКО. Их проекты помогли свыше 20 тыс. жителям города.

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